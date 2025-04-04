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Более 200 пассажиров самолета застряли на военной базе в Турции после аварийной посадки

Самолет совершил экстренную посадку на военной базе из-за истерики у пассажирки
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Alexandr Zimovskoy/Shutterstock/FOTODOM

Более 200 пассажиров самолета застряли на турецкой военной базе после аварийной посадки из-за истерики у женщины на борту. Об этом сообщает Daily Mail.

Рейс британской авиакомпании Virgin Atlantic вылетел из Лондона в Мумбаи в 11:40 3 апреля, но когда лайнер находился в небе над Турцией, одна из пассажирок начала «кричать на высоте 30 000 футов». По словам источника, ситуация стала настолько пугающей, что экипаж принял решение приземлиться, чтобы женщина могла получить медицинскую помощь.

Пилоты получили разрешение на посадку в Диярбакыре, хотя этот аэропорт не рассчитан на широкофюзеляжные пассажирские самолеты и в основном обслуживает военно-воздушные суда. У Airbus A350 на месте возникли технические неполадки, из-за которых он не смог вылететь в Индию в течение 16 часов.

Среди застрявших на борту были младенцы, больные диабетом и пенсионеры, а также женщина на четвертом месяце беременности. Авиакомпания извинилась перед пассажирами за причиненные неудобства.

Ранее в Аргентине самолет почти час кружил над аэропортами из-за уснувшего диспетчера.

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