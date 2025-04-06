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В Алтайском крае балкон дома рухнул на другой из-за сильного ветра

В Алтайском крае балкон дома обрушился из-за ураганного ветра
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Shutterstock/Dennis Gross

Балкон жилого дома рухнул из-за сильного ветра в Алтайском крае. Об этом сообщается в Telegram-канале региональной прокуратуры.

«В результате порыва ветра в многоквартирном жилом доме в селе Светлоозерском Бийского района Алтайского края произошло обрушение балкона второго этажа, который упал и повредил нижестоящий балкон», — рассказали в ведомстве.

Там уточнили, что в результате случившегося никто не пострадал. В связи с падением балкона прокуратура Алтайского края проводит проверку исполнения жилищно-коммунального законодательства. В случае выявления нарушений будут приняты меры.

Непогода накрыла Сибирь 5 апреля. Из-за ураганного ветра, достигающего 35 м/с, пострадала инфраструктура в Красноярском и Алтайский крае, Кузбассе, Хакасии, а также в Новосибирской области. Жители этих регионов рассказывают, что мощный ветер срывает крыши домов, переворачивает автомобили, валит деревья и рекламные щиты. Тысячи людей остались без света, есть пострадавшие.

До этого эксперт по выживанию и безопасности Эдуард Халилов рассказал, что во время экстремальных явлений, например ураганного ветра, лучше оставаться дома и не подходить к окнам. Если непогода застала на улице, то нужно оперативно найти укрытие. Оставаться в автомобиле в такой ситуации нельзя.

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