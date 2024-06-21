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Россиянам объяснили, как вести себя во время урагана

Эксперт по безопасности Халилов: при урагане нельзя оставаться в автомобиле

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Москва с огоньком | Новости Москвы/VK

Во время экстремальных явлений, например урагана, нужно постараться укрыться в помещении и не подходить к окнам. Если непогода застала на улице, то нужно оперативно искать укрытие, оставаться в автомобиле нельзя, рассказал эксперт по выживанию и безопасности Эдуард Халилов Общественной службе новостей.

«Автомобиль может защитить от осадков и небольшого ветра, но, когда начинается ураган, начинают падать деревья, и они давят людей прямо внутри машин, — подчеркнул Халилов. — Люди погибают или получают серьезные травмы шейных позвонков, черепно-мозговые травмы».

Если рядом нет никаких строений, то в этом случае остаться в машине можно. Двигаться на ней нужно медленно, чтобы авто не получило гидроудар. Однако если рядом есть деревья, то нужно выйти и сесть рядом с автомобилем сбоку – так человек может защититься от падения дерева.

Также во время экстремальной погоды на улице важно снять наушники, капюшон, так как человек должен видеть и слышать происходящее, чтобы успеть среагировать. Важно смотреть под ноги, так как есть угроза провалиться в люк или наступить на оборванные ветром линии электропередачи.

Халилов также посоветовал россиянам не укрываться во время ветра и дождя в подземных переходах. По его словам, их может затопить, а также во время непогоды там скапливается много людей и возникает опасность давки.

Напомним, накануне днем на Москву обрушился ураган «Эдгар» с порывами ветра до 22 м/с. Он повалил множество деревьев в столичном регионе, есть жертвы. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее спасатель назвал главные правила поведения во время смерча.

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