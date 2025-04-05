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Водитель снял на видео разрушение домов в Сибири из-за непогоды

Водитель снял на камеру последствия шторма в Сибири

Сибирь захлестнула мощная непогода — инфраструктура пострадала в Кузбассе, Хакасии, Красноярском и Алтайский крае, а также в Новосибирской области. Об этом пишет Telegram-канал 112.

«Ураганный ветер, достигающий 35 метров в секунду, срывает крыши, переворачивает автомобили, валит деревья и рекламные щиты. На данный момент известно о более 10 пострадавших, тысячи людей остались без света. Также в Хакасии и Красноярском крае ветер раздувает ландшафтные пожары, огонь подбирается к жилым домам», — говорится в публикации.

На размещенных в соцсетях кадрах видно, что ветер разрушает кровли дома, также видимости на дороге сильно снижена.

До этого сообщалось, что стихия оставила без света целые районы в Хакасии, Красноярском крае и Новосибирской области, где энергетики задействовали два десятка бригад для восстановления электроснабжения. В Усть-Абаканском районе введен режим ЧС, а в Красноярске бушуют лесные пожары.

Ранее российские водители сняли последствия возвращения зимы.

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