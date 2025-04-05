Загорелась Российская государственная библиотека в Москве

В МЧС сообщили о пожаре в Российской государственной библиотеке в Москве

Сотрудники столичного управления МЧС выехали на сообщение о пожаре в здании Российской государственной библиотеки в Москве, передает РИА Новости.

В ведомстве уточнили, что получили данные о возгорании в доме 3/5 на улице Воздвиженка, где располагается учреждение. Сейчас на месте находятся пожарные. Информации о пострадавших нет.

Два дня назад в центре Москвы на Павелецкой площади загорелся ресторан, расположенный в подвале. Несколько десятков человек были экстренно эвакуированы. Пожар произошел на кухне, огонь начал быстро распространяться по заведению и его заволокло дымом. В этот момент внутри находились более 80 человек.

В прошлом ноябре в Луганске произошел пожар в главной библиотеке города. Книжный фонд библиотеки им. М. Горького оказался под угрозой из-за короткого замыкания. Спасатели эвакуировали из здания трех человек и оперативно потушили огонь. В борьбе с огнем участвовали 18 пожарных и шесть единиц техники.

Ранее Трамп пообещал дать «безлимитную» воду пострадавшим от пожаров.