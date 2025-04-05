Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Загорелась Российская государственная библиотека в Москве

В МЧС сообщили о пожаре в Российской государственной библиотеке в Москве

Сотрудники столичного управления МЧС выехали на сообщение о пожаре в здании Российской государственной библиотеки в Москве, передает РИА Новости.

В ведомстве уточнили, что получили данные о возгорании в доме 3/5 на улице Воздвиженка, где располагается учреждение. Сейчас на месте находятся пожарные. Информации о пострадавших нет.

Два дня назад в центре Москвы на Павелецкой площади загорелся ресторан, расположенный в подвале. Несколько десятков человек были экстренно эвакуированы. Пожар произошел на кухне, огонь начал быстро распространяться по заведению и его заволокло дымом. В этот момент внутри находились более 80 человек.

В прошлом ноябре в Луганске произошел пожар в главной библиотеке города. Книжный фонд библиотеки им. М. Горького оказался под угрозой из-за короткого замыкания. Спасатели эвакуировали из здания трех человек и оперативно потушили огонь. В борьбе с огнем участвовали 18 пожарных и шесть единиц техники.

Ранее Трамп пообещал дать «безлимитную» воду пострадавшим от пожаров.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами