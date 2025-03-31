Последствия землетрясения в Мьянме сняли из космоса

«Роскосмос» опубликовал в своем Telegram-канале спутниковый снимок города Сикайн в центре пострадавшей от землетрясения Мьянмы.

«Спутники Роскосмоса продолжают мониторинг последствий», — сообщили в госкорпорации (орфография и пунктуация сохранены. — «Газета. Ru»).

28 марта в Мьянме произошло несколько мощных землетрясений, магнитуда которых достигала 7,7. Афтершоки ощущались в Таиланде, Китае и Вьетнаме.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

В Мьянме повреждены ряд зданий, госпитализированы множество людей. В результате толчков обрушился мост через реку Иравади, был частично разрушен исторический дворец Мандалай. Власти объявили режим ЧП.

Посольство РФ призвало находящихся в Мьянме россиян соблюдать меры предосторожности в связи с землетрясением и возможностью повторных толчков.

Ранее россиянин рассказал «Газете.Ru», что жители Мьянмы боятся возвращаться в дома.