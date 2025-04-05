Число пострадавших при ураганном ветре в Хакасии достигло 11

В результате ураганного ветра в Хакасии пострадали 11 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу республиканского Минздрава.

Отмечается, что в медицинские организации, подведомственные Минздраву Хакасии, с травмами различной степени и тяжести обратились 11 человек. Из них госпитализированы пять человек.

«В Абаканскую межрайонную больницу госпитализированы трое пациентов, в Саяногорскую межрайонную больницу — двое», — сказано в тексте.

До этого глава Хакасии Валентин Коновалов сообщил, что в республиканской столице — Абакане — из-за сильного ветра пострадали четыре человека. Телеканал «Звезда» со ссылкой на правительство региона отмечал, что среди пострадавших — девушка, которую придавило деревом, — она находится в реанимации, еще одного жителя республики порезало профлистом, который снес шквалистый ветер. В Хакасии введен режим чрезвычайной ситуации из-за сильного ветра и ухудшения пожарной обстановки.

Ранее жительницу Красноярска ветром снесло с балкона.