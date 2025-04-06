Российские соотечественники в Аргентины переживают из-за своего неясного статуса

Соотечественники из Аргентины просят не лишать их этого статуса

Российские соотечественники из Аргентины просят не лишать их этого статуса и не включать владение русским языком в список обязательных условий для признания статуса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на резолюцию, принятую на 18-й конференции Координационного совета организаций российских соотечественников (КСОРС) в Аргентине.

«КСОРСы Латиноамериканского региона являются крепким мостом с Россией и громким рупором ее интересов в сегодняшней реальности. Конкретно в Аргентине иммиграция существует более 160 лет, и потеря языка в третьем поколении является естественным процессом для многих соотечественников», — указано в резолюции.

Утверждается, что в многотысячной русской этнической диаспоре в Аргентине (в том числе потомки мигрировавших сюда русских) только около 100 тыс. человек в той или иной мере владеют русским языком. В КСОРС Аргентины считают, что нельзя ставить знак равенства между «владеющим русским языком» и «русским патриотом», а многие представители диаспоры сделали большой вклад в продвижение позитивного образа России в Аргентине.

До этого президент Владимир Путин своим указом упростил получение гражданства России старообрядцам, переселяющимся в РФ из-за рубежа.

Ранее в Госдуму внесли проект о репатриации соотечественников из-за рубежа.