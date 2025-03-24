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В Госдуму внесут проект о репатриации соотечественников из-за рубежа

В ГД внесут проект о репатриации соотечественников, проживающих за рубежом
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Максим Блинов/РИА Новости

Первый зампред комитета Государственной думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин внесет в ГД законопроект о репатриации в Россию соотечественников из-за границы. Об этом сообщает РИА Новости.

«Проектируемый закон определяет процедуру репатриации соотечественников, проживающих за рубежом», — говорится в пояснительной записке.

Также отмечается, что это касается моряков, задержанных за границей.

Под репатриацией предлагается считать возвращения человека в страну происхождения, где он имеет право получить постоянное проживание и гражданство.

В начале февраля сообщалось, что МВД России планирует добавить в перечень лиц, имеющих право на репатриацию, родившихся или постоянно проживавших на территориях бывших Белорусской, Казахской, Молдавской и Украинской советских республик. Также предоставить право на репатриацию планируют постоянно проживающим на территории Латвии и Эстонии, но не имеющим гражданства этих стран.

Ранее в Британии более тридцати человек заинтересовались переездом в РФ по новому указу Путина.

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