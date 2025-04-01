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Путин упростил получение гражданства для старообрядцев

Путин подписал указ об упрощенном получении гражданства старообрядцами
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Михаил Климентьев/РИА Новости

Президент Владимир Путин своим указом упростил получение гражданства России старообрядцам, переселяющимся в РФ из-за рубежа. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовых актов.

В документе отмечается, что они должны иметь статус участника государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников в субъекты в составе Дальневосточного федерального округа.

Отмечается, что им не потребуется соблюдать требования по постоянному проживанию в России, знанию русского языка и российской истории. Но при этом им необходимо ходатайство от митрополита Московского и всея Руси Русской православной старообрядческой церкви, которую возглавляет митрополит Корнилий (Титов).

13 марта сообщалось, что число людей, воспользовавшихся программой добровольного переселения соотечественников в Россию, снизилось и достигло минимального показателя за последние 14 лет. В МВД уточнили, что в 2024 году программой переселения в РФ воспользовались 31,7 тыс. человек. В МВД отметили, что падение было ожидаемым, поскольку в начале прошлого года в России переселенцев начали проверять на знание русского языка.

Ранее в лесу под Тюменью нашли семью отшельников-старообрядцев с двумя детьми.

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