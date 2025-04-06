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РГБ после пожара возобновит работу 7 апреля

Российская государственная библиотека возобновит работу в обычном режиме 7 апреля
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Пресс-служба РГБ

Российская государственная библиотека возобновит работу в обычном режиме 7 апреля. Об этом сообщил генеральный директор «Ленинки» Вадим Дуда.

Он также рассказал о последствиях пожара и действиях персонала во время возгорания.

«Обнаружено тление на кровле корпуса А. Оповестили все службы. Штатно отработали эвакуацию читателей и сотрудников. Постращавших и потерь нет», — сообщил он.

Дуда уточнил, что сейчас библиотека закрыта, проводятся мероприятия по выяснению и устранению причин задымления.

О ликвидации пожара в Российской государственной библиотеке сообщалось вечером 5 апреля. Площадь пожара составила 2 кв. м.

Накануне в квартире одного из домов в районе Зябликово на юге Москвы случился пожар, инцидент произошел на улице Мусы Джалиля, дом №9, корпус 6, в котором 22 этажа. На место возгорания приехали пожарные. Из загоревшейся квартиры самостоятельно эвакуировались три человека.

Ранее в Москве семь человек оказались заблокированы в многоэтажке из-за дыма от пожара.

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