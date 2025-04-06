РГБ после пожара возобновит работу 7 апреля

Российская государственная библиотека возобновит работу в обычном режиме 7 апреля. Об этом сообщил генеральный директор «Ленинки» Вадим Дуда.
Он также рассказал о последствиях пожара и действиях персонала во время возгорания.
«Обнаружено тление на кровле корпуса А. Оповестили все службы. Штатно отработали эвакуацию читателей и сотрудников. Постращавших и потерь нет», — сообщил он.
Дуда уточнил, что сейчас библиотека закрыта, проводятся мероприятия по выяснению и устранению причин задымления.
О ликвидации пожара в Российской государственной библиотеке сообщалось вечером 5 апреля. Площадь пожара составила 2 кв. м.
Накануне в квартире одного из домов в районе Зябликово на юге Москвы случился пожар, инцидент произошел на улице Мусы Джалиля, дом №9, корпус 6, в котором 22 этажа. На место возгорания приехали пожарные. Из загоревшейся квартиры самостоятельно эвакуировались три человека.
Ранее в Москве семь человек оказались заблокированы в многоэтажке из-за дыма от пожара.