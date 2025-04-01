На юге Москвы загорелась четырехкомнатная квартира

В квартире одного из домов в районе Зябликово на юге Москвы произошел пожар. Об этом сообщает 360.ru со ссылкой на собственный источник.

По его словам, инцидент произошел на улице Мусы Джалиля, дом № 9, корпус 6, в котором 22 этажа. Собеседник уточнил, что дом не газифицирован, плотное задымление наблюдалось на девятом этаже.

На место возгорания приехали пожарные. Из загоревшейся квартиры самостоятельно эвакуировались три человека.

«Квартира четырехкомнатная. Происходило загорание в одной из комнат площадью 10 квадратных метров», — уточнил источник.

24 марта в Telegram-канале МЧС России сообщили, что в Москве потушили пожар в здании гостиничного комплекса с апартаментами. На месте работали более 70 специалистов и 20 единиц техники, возгорание было ликвидировано.

В тот же день Telegram-канал Mash писал, что крупный пожар произошел в элитном ЖК «Роза Росса» в центре Москвы. По его данным, горели верхние этажи одного из зданий. Также загорелся пентхаус на последнем этаже здания стоимостью более миллиарда рублей в доме №7 на Зубовской улице, спроектированный итальянским архитектором и дизайнером Пьеро Лиссони.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Красногорске произошел пожар в грузинском ресторане.