На юге Сирии из-за диверсии произошел блэкаут

В провинциях Эс-Сувейда и Дераа на юге Сирии произошло масштабное отключение электроснабжения. Об этом сообщает Al-Ikhbaria.

По данным телеканала, подача электричества прекратилась из-за диверсии. Ремонтные бригады уже прибыли на места происшествий и начали работу.

Это не первый такой случай на этой неделе. 1 апреля в столице Сирии Дамаске и на значительной части территории страны тоже произошло масштабное отключение электроэнергии. Причиной блэкаута стали неисправности в нескольких точках электросети. Власти приняли экстренные меры для решения возникших проблем.

На следующий день электричество удалось восстановить только частично — в провинциях Хомс, Хама и Тартус. Глава госкомпании по передаче и распределению электроэнергии Халед Абу Дей обещал, что подача электроэнергии постепенно вернется и в остальные провинции страны.

Ранее сторонники Асада напали на патруль новых властей под Дамаском.