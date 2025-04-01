Сторонники Асада напали на патруль новых властей Сирии под Дамаском

В окрестностях Дамаска патруль сил безопасности новых властей страны обстреляли сторонники экс-президента Башара Асада. Об этом сообщило в Telegram-канале МВД переходного правительства.

По данным ведомства, инцидент произошел в населенном пункте Наджха, расположенном южнее сирийской столицы. При нападении несколько человек пострадали, а двое сторонников Асада получили несовместимые с жизнью ранения. Патруль был усилен дополнительными силами, а место нападения оцепили. В этом районе нашли оружие и припаса нападавших. Некоторым сторонникам бывшего президента страны удалось скрыться.

28 ноября прошлого года вооруженные группировки сирийской оппозиции начали крупное наступление на правительственные войска в западных районах провинции Алеппо. Взяв город Алеппо, они за последующие полторы недели заняли Хомс, Хаму и подошли к Дамаску — столице Сирии. Кроме того, курдские «Силы демократической Сирии» взяли под контроль город Дейр-эз-Зор. В ночь на 8 декабря оппозиционные группировки захватили Дамаск. Командование армии Сирии объявило, что правление президента Башара Асада «закончилось». Политик вместе с членами своей семьи бежал их страны, Россия предоставила им убежище «из соображений гуманитарного характера».

Ранее новые сирийские власти потребовали от России выдать Асада.