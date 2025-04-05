В Иркутской области более 101 тыс. домов обесточены из-за урагана

В Иркутской области из-за урагана отключили электроснабжение в более чем 100 тыс. домов. Об этом сообщает в Telegrаm-канале региональное управление МЧС.

«Из-за ветра, скорость которого достигала 34 м/с, превентивно были отключены от электроснабжения 101 тыс. 306 домов в 613 населенных пунктах в 8 районах области», — говорится в публикации.

В ведомстве добавили, что сейчас ветер дует со скоростью 15-29 м/с и продолжить влиять на ситуацию в области до утра воскресенья, 6 апреля. В Тайшетском районе он уже сорвал крыши с 10 зданий и повалил заборы и деревья. Ветер также осложняет тушение пожаров в регионе.

До этого губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что в Нижнеудинском районе от пожара сгорели 11 домов, в поселке Подгорном — водонапорная башня, а в cеле Чехово огнем были уничтожены семь жилых домов, начальная школа и столовая. Кроме того, в регионе из-за шквалистого ветра были задержаны четыре поезда.

Ранее в Красноярске сорванная ураганом крыша повредила автомобиль.