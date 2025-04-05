В Иркутской области задержаны четыре поезда из-за шквалистого ветра

В Иркутской области из-за шквалистого ветра задержаны четыре поезда. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные пресс-службы Восточно-Сибирской железной дороги.

«Задерживаются пассажирские поезда №148 Тайшет — Иркутск (+2 часа 12 минут), №92 Москва — Северобайкальск (+3 часа 20 минут), а также пригородные поезда №6404 Тайшет — Нижнеудинск (+2 часа 38 минут) и №6403 Нижнеудинск — Тайшет (+2 часа 28 минут)», — говорится в сообщении.

Также в Красноярском крае возникли перебои в электроснабжении, что привело к нарушению работы железнодорожного транспорта. Отклонения в расписании в пределах 2,5 часов коснулись пассажирских поездов № 1 «Россия» из Владивостока в Москву, № 91 из Северобайкальска в столицу, № 92 из Москвы в Северобайкальск. В КрасЖД принимают меры для возвращения ж/д движения в график.

Ранее в Красноярске женщина упала с балкона из-за ураганного ветра.