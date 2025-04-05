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Почти 20 домов и несколько соцобъектов сгорели в Иркутской области

Кобзев: почти 20 домов и несколько соцобъектов сгорели в Иркутской области
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Николай Хижняк/РИА Новости

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил в своем Telegram-канале об устранении последствий шквалистого ветра в регионе.

«Нижнеудинский район. По предварительным данным, от пожара сгорели 11 домов», — сообщил он.

Также глава региона рассказал, что в поселке Подгорном сгорела водонапорная башня, в cеле Чехово огнем уничтожены семь жилых домов, начальная школа, столовая.

До этого Кобзев сообщил, что сильные порывы ветра вызвали пожары в городе Нижнеудинске и деревне Ук. По его словам, причиной возгораний стали ураганные порывы ветра, вызванные циклоном. Кроме того, ветер с порывами до 25 метров в секунду был зафиксирован в Тайшете, Тулуне и Чуне.

В субботу, 5 апреля, на Сибирь обрушился мощный ураган с порывами ветра до 33 метров в секунду, что привело к значительным разрушениям. Из-за упавших деревьев и конструкций десятки людей получили травмы.

Ранее в Красноярске женщина упала с балкона на третьем этаже из-за ураганного ветра.

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