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На помощь пожарным в Хакасии направили аэромобильные группировки МЧС РФ

МЧС: аэромобильные группировки из Тувы и Кемеровской области вылетели в Хакасию
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Наталья Горшкова/РИА Новости

МЧС РФ направило в Республику Хакасия аэромобильные группировки численностью около 60 человек, которые должны оказать сотрудникам местных экстренных служб помощь при ликвидации природных пожаров. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ведомства в Telegram-канале.

«Нам в помощь с территории Кемеровской области и Республики Тыва вышли наши коллеги аэромобильной группировки — фактически 60 человек и порядка 12 единиц техники. Мы ожидаем их прибытия в вечернее время и завтра утром», — рассказали в ГУ МЧС РФ.

Там добавили, что соответствующее решение было принято в связи с неблагоприятным прогнозом. По данным ведомства, ветер продолжит бушевать в течение следующих двух суток.

К текущему моменту на территории Хакасии были зафиксированы порядка 50 ландшафтных возгораний. Более того, в регионе произошло большое количество аварийных и принудительных отключений электричества.

5 апреля жителей республики предупредили об усилении ветра до 33 м/с и более. На этом фоне власти Хакасии приняли решение ввести на территории региона режим чрезвычайной ситуации.

Как рассказали в министерстве здравоохранения республики, в результате урагана пострадали 11 человек. Пятерым из них потребовалась госпитализация.

Ранее в Красноярском крае сильный ветер сорвал крышу с бывшего здания налоговой службы.

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