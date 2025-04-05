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Спасатели МЧС потушили пожар в селе Каптырево Красноярского края

МЧС России: ликвидирован пожар в селе Каптырево на 1500 квадратах
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Павел Лисицын/РИА Новости

Пожарные ликвидировали возгорание в селе Каптырево на 1500 квадратных метрах. Об этом сообщили в Telegram-канале МЧС России.

Другие подробности о пожарах на фоне ураганного ветра неизвестны. Информации о пострадавших не поступало.

До этого ТАСС со ссылкой на оперативные службы города писал, что пал прошлогодней травы и ураганный ветер вызвали пожары в Красноярском крае. Пожары были зафиксированы в поселках Ирша и Рыбном в Рыбинском районе и в районе села Знаменка в Мичуринском районе.

В МЧС писали, что спасатели тушат более 20 ландшафтных пожаров в Красноярском крае.

5 апреля в администрации региона сообщили, что жители более 90 населенных пунктов временно остались без света из-за ухудшения погодных условий. Как отметили в администрации региона, неблагоприятная погода в Красноярском крае сохранится и 6 апреля. На этом фоне власти призвали жителей не выходить на улицу без крайней необходимости и не открывать окна в своих домах.

Ранее в Красноярске женщина упала с балкона на третьем этаже из-за ураганного ветра.

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