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В Красноярском крае более 90 населенных пунктов остались без света на фоне непогоды

Свет отключили в 94 населенных пунктах Красноярского края из-за ураганного ветра
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Shutterstock/Creative Cat Studio

Жители более 90 населенных пунктов в Красноярском крае временно остались без света из-за ухудшения погодных условий. Об этом сообщила администрация региона в Telegram-канале.

«По данным на 12:00 (8:00 мск — «Газета.Ru»), под отключение электроэнергии попало 94 населенных пункта», — говорится в заявлении.

В публикации уточняется, что на территории Красноярского края произошли более 20 ландшафтных пожаров. При этом сотрудникам экстренных служб удалось остановить распространение огня в городе Минусинске до того, как он добрался до жилых домов.

Как отметили в администрации региона, неблагоприятная погода в Красноярском крае сохранится и 6 апреля. На этом фоне власти призвали жителей не выходить на улицу без крайней необходимости и не открывать окна в своих домах.

Утром 5 апреля пресс-служба Главного управления МЧС РФ по Красноярскому краю опубликовала в Telegram-канале предупреждение об усилении ветра до ураганного. В тексте отмечалось, что скорость порывов ветра может составить 33 м/с и более.

Позже в социальных сетях начали появляться видео, на которых запечатлены последствия ухудшения погоды в регионе. Нескольким местным жителям удалось заснять, как ветер срывает крыши с жилых домов.

Ранее в Красноярске женщина упала с балкона на третьем этаже из-за ураганного ветра.

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