В Красноярском крае готовятся к новой волне урагана

В Красноярском крае прошла первая волна урагана, однако не исключена и вторая, повторная волна. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора региона Михаила Котюкова.

«По прогнозам синоптиков, ветер прошел, первая волна», — сказал глава региона.

Он добавил, что не исключено, «что к вечеру будет еще одна».

Утром 5 апреля пресс-служба Главного управления МЧС РФ по Красноярскому краю опубликовала предупреждение об ухудшении погоды в регионе. В тексте подчеркивалось, что на территории российского субъекта ожидается усиление западного ветра до 33 м/с и более. На этом фоне сотрудники правоохранительных органов Красноярского края были подняты по тревоге для обеспечения безопасности граждан. В том числе полицейские рассказывают жителям о порядке действий в случае эвакуации.

Также сообщалось, что ураганный ветер, обрушившийся на Красноярский край, стал причиной разрушения крыш жилых домов.

Ранее были раскрыты причины пожаров в Красноярском крае.