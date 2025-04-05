Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Красноярском крае готовятся к новой волне урагана

В Красноярском крае прошла первая волна урагана, не исключена вторая
close
Илья Наймушин/РИА Новости

В Красноярском крае прошла первая волна урагана, однако не исключена и вторая, повторная волна. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора региона Михаила Котюкова.

«По прогнозам синоптиков, ветер прошел, первая волна», — сказал глава региона.

Он добавил, что не исключено, «что к вечеру будет еще одна».

Утром 5 апреля пресс-служба Главного управления МЧС РФ по Красноярскому краю опубликовала предупреждение об ухудшении погоды в регионе. В тексте подчеркивалось, что на территории российского субъекта ожидается усиление западного ветра до 33 м/с и более. На этом фоне сотрудники правоохранительных органов Красноярского края были подняты по тревоге для обеспечения безопасности граждан. В том числе полицейские рассказывают жителям о порядке действий в случае эвакуации.

Также сообщалось, что ураганный ветер, обрушившийся на Красноярский край, стал причиной разрушения крыш жилых домов.

Ранее были раскрыты причины пожаров в Красноярском крае.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами