Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Кемеровской области пожарные потушили возгорание в пятиэтажке

МЧС: пожарные потушили возгорание в пятиэтажном жилом доме в Кемеровской области

Пожарные ликвидировали возгорание в пятиэтажном жилом доме в Междуреченске Кемеровской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

«Пожар в Кузбассе ликвидирован полностью», — сказано в сообщении ведомства.

Вечером 4 апреля МЧС России сообщило о пожаре в пятиэтажном жилом доме в Междуреченске Кемеровской области. Здание самостоятельно покинули 120 человек, в том числе 21 ребенок. Площадь пожара составила 900 квадратных метров. Для обогрева эвакуированных жителей были организованы три автобуса. Для размещения людей развернут пункт временного размещения на 244 места.

Накануне сообщалось, что в Красноярске двое детей не выжили при пожаре в доме по улице Гастелло. По информации СК России, во время пожара в доме два мальчика в возрасте трех лет и полутора лет отравились угарным газом. В момент происшествия в жилье они были одни. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Сотрудники СК РФ проводят все необходимые мероприятия. Во время расследования специалисты проверят в том числе и условия, в которых жили дети.

Ранее подросток спас мать с двумя детьми, забравшись на крышу горящего дома.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами