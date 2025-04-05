В Кемеровской области пожарные потушили возгорание в пятиэтажке

Пожарные ликвидировали возгорание в пятиэтажном жилом доме в Междуреченске Кемеровской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

«Пожар в Кузбассе ликвидирован полностью», — сказано в сообщении ведомства.

Вечером 4 апреля МЧС России сообщило о пожаре в пятиэтажном жилом доме в Междуреченске Кемеровской области. Здание самостоятельно покинули 120 человек, в том числе 21 ребенок. Площадь пожара составила 900 квадратных метров. Для обогрева эвакуированных жителей были организованы три автобуса. Для размещения людей развернут пункт временного размещения на 244 места.

Накануне сообщалось, что в Красноярске двое детей не выжили при пожаре в доме по улице Гастелло. По информации СК России, во время пожара в доме два мальчика в возрасте трех лет и полутора лет отравились угарным газом. В момент происшествия в жилье они были одни. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Сотрудники СК РФ проводят все необходимые мероприятия. Во время расследования специалисты проверят в том числе и условия, в которых жили дети.

Ранее подросток спас мать с двумя детьми, забравшись на крышу горящего дома.