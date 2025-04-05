Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Суд арестовал за взятки сотрудника подконтрольной Минобороны структуры

Суд арестовал начальника управления Госстройнадзора ГУ МО Кожевникова
close
Telegram-канал «Суды общей юрисдикции города Москвы»

Савеловский районный суд Москвы заключил под стражу начальника управления государственного строительного надзора главного управления контрольной и надзорной деятельности Министерства обороны России Юрия Кожевникова. Об этом сообщает объединенная пресс-служба столичных судов.

Кожевников подозревается в получении крупной взятки. Суд избрал для него меру пресечения в виде ареста на срок один месяц и двадцать два дня.

Защита Кожевникова ходатайствовала о более мягкой мере пресечения — домашнем аресте.

4 апреля сообщалось, что бывшего сотрудника министерства обороны России Андрея Чекмазова приговорили к семи годам колонии по обвинению в получении взятки в 16 млн рублей. Также он был лишен воинского звания полковника запаса.

1 апреля сообщалось, что двух бывших работников министерства обороны России обвинили в получении взятки в размере более 5,5 млн рублей от заведующего одной из кафедр Московского государственного технического университета (МГТУ) А. Б. Борзова.

Ранее российский генерал-майор Александр Оглоблин признался в получении многомиллионной взятки.

Все новости на тему:
Аресты в Минобороны
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами