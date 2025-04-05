Суд арестовал за взятки сотрудника подконтрольной Минобороны структуры

Савеловский районный суд Москвы заключил под стражу начальника управления государственного строительного надзора главного управления контрольной и надзорной деятельности Министерства обороны России Юрия Кожевникова. Об этом сообщает объединенная пресс-служба столичных судов.

Кожевников подозревается в получении крупной взятки. Суд избрал для него меру пресечения в виде ареста на срок один месяц и двадцать два дня.

Защита Кожевникова ходатайствовала о более мягкой мере пресечения — домашнем аресте.

4 апреля сообщалось, что бывшего сотрудника министерства обороны России Андрея Чекмазова приговорили к семи годам колонии по обвинению в получении взятки в 16 млн рублей. Также он был лишен воинского звания полковника запаса.

1 апреля сообщалось, что двух бывших работников министерства обороны России обвинили в получении взятки в размере более 5,5 млн рублей от заведующего одной из кафедр Московского государственного технического университета (МГТУ) А. Б. Борзова.

Ранее российский генерал-майор Александр Оглоблин признался в получении многомиллионной взятки.