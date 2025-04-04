Бывшего сотрудника Минобороны России приговорили к семи годам за взятку

Экс-сотрудника МО РФ Чекмазова приговорили к семи годам за взятку в 16 млн руб.

Бывшего сотрудника министерства обороны России Андрея Чекмазова приговорили к семи годам колонии по обвинению в получении взятки в 16 млн руб. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости из 235-го гарнизонного военного суда.

«Назначить Чекмазову Андрею Ивановичу наказание в виде лишения свободы на срок семь лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — сказал судья.

Также Чекмазов был лишен воинского звания полковника запаса. Бывшему сотруднику министерства обороны запретили на три года занимать должности на государственной службе, его взяли под стражу в зале суда.

1 апреля сообщалось, что двух бывших работников министерства обороны России обвинили в получении взятки в размере более 5,5 млн рублей от заведующего одной из кафедр Московского государственного технического университета (МГТУ) А. Б. Борзова.

Речь шла о бывших сотрудниках военного ведомства Дмитрии Фомине и Андрее Чекмазове. В сентябре прошлого года мужчин арестовали по обвинению в получении взятки на сумму свыше 16 млн руб.

Ранее российский генерал-майор Александр Оглоблин признался в получении многомиллионной взятки.