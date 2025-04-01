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Генерал Оглоблин признался в получении многомиллионной взятки

Генерал Оглоблин признал вину по делу о получении взятки в 12 млн рублей
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Пресс-служба Московского гарнизонного военного суда

На первом открытом заседании 235-го гарнизонного военного суда по делу генерал-майора Александра Оглоблина, обвиняемого во взяточничестве, подсудимый признал свою вину в получении 12 миллионов рублей от Пермского телефонного завода «Телта». Об этом РИА Новости сообщил адвокат Максим Довгань.

Довгань уточнил, что хотя Оглоблин признал факт получения взятки, он не согласен с квалификацией преступления, предложенной следствием.

Адвокат напомнил, что уголовное преследование Оглоблина началось после его явки с повинной и дачи показаний против других генералов — Халила Арсланова и Вадима Шамарина. Довгань подчеркнул, что изначально Оглоблин рассчитывал на освобождение от уголовной ответственности в связи с активной помощью расследованию и добровольным сообщением о преступлении.

Следствие считает, что в период с 2016 по 2021 год Оглоблин, будучи начальником управления планирования связи Главного управления связи ВСУ, получил взятку в размере 12 миллионов рублей от ОАО «Пермский телефонный завод «Телта» в связи с исполнением государственного оборонного заказа на сумму свыше 1,2 миллиарда рублей.

В 2022 году Оглоблина судили в особом порядке за хищение 1,6 млрд рублей бюджетных средств. Оглоблин вышел на свободу раньше срока благодаря тому, что дал показания на другого генерала. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее суд арестовал имущество обвиняемых в хищении у Минобороны России.

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