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Экс-сотрудников Минобороны РФ обвинили в получении взятки в 5,5 млн рублей

Двух бывших сотрудников МО РФ обвинили в получении взятки от завкафедрой МГТУ
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Shutterstock

Двух бывших работников министерства обороны РФ обвинили в получении взятки в размере более 5,5 млн рублей от заведующего одной из кафедр Московского государственного технического университета (МГТУ) А. Б. Борзова. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на материалы соответствующего уголовного дела.

По данным агентства, речь идет об экс-сотрудниках военного ведомства Дмитрии Фомине и Андрее Чекмазове. В сентябре прошлого года мужчин арестовали по обвинению в получении взятки на сумму свыше 16 млн рублей.

«Чекмазов и Фомин обвиняются в получении взятки от заведующего кафедрой <...> МГТУ имени Н. Э. Баумана <...> в виде денег в общей сумме 5 650 000 рублей», — говорится в документах.

Из судебного акта следует, что бывшие работники Минобороны РФ полностью признали вину в совершении этого преступления.

При этом уголовное дело, возбужденное в отношении А. Б. Борзова, было прекращено. Суд принял такое решение, так как заведующий кафедрой активно сотрудничал со следствием и оказал правоохранителям помощь при раскрытии преступления.

В прошлом Чекмазов занимал должность начальника Управления перспективных межвидовых исследований и специальных проектов Минобороны РФ. Фомин, в свою очередь, был его заместителем.

Ранее российский генерал-майор Александр Оглоблин признался в получении многомиллионной взятки.

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