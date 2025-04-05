В Госдуме предложили ввести выплаты пострадавшим от нападения собак

Депутат Госдумы от партии «Новые люди» Амир Хамитов заявил РИА Новости, что хозяина собаки, которая нанесла серьезный вред здоровью человека, нужно обязать пожизненно выплачивать пострадавшему пенсию в размере регионального МРОТ.

«По всей видимости, пришло время ужесточить ответственность за подобные нарушения. Планирую выступить с законодательной инициативой — предложить в случае нанесения серьезного вреда здоровью в результате нападения собаки обязать ее хозяина пожизненно выплачивать пострадавшему пенсию в размере регионального МРОТ», — сказал Хамитов.

Депутат отметил, что эта сумма не сможет полностью покрыть все расходы на лечение и реабилитацию. Однако даже такие платежи заставят многих задуматься о том, что выгоднее: выплата пенсии или покупка намордника. Хамитов добавил, что, по его мнению, необходимо расширить перечень потенциально опасных пород собак. По его словам, даже если собака не относится к охотничьим или бойцовым, это еще не гарантирует ее безопасности для окружающих в определенных ситуациях.

2 апреля в Госдуму был внесен законопроект, запрещающий выгул собак потенциально опасных пород лицами младше 16 лет без сопровождения взрослых, а также гражданами в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

31 марта глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина заявила, что в России хотят расширить перечень потенциально опасных пород собак.

Ранее в России захотели сделать бесплатным проезд с животными из приютов.