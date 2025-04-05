Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме предложили ввести выплаты пострадавшим от нападения собак

Депутат Хамитов предложил пожизненные выплаты пострадавшим от нападения собак
close
Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Депутат Госдумы от партии «Новые люди» Амир Хамитов заявил РИА Новости, что хозяина собаки, которая нанесла серьезный вред здоровью человека, нужно обязать пожизненно выплачивать пострадавшему пенсию в размере регионального МРОТ.

«По всей видимости, пришло время ужесточить ответственность за подобные нарушения. Планирую выступить с законодательной инициативой — предложить в случае нанесения серьезного вреда здоровью в результате нападения собаки обязать ее хозяина пожизненно выплачивать пострадавшему пенсию в размере регионального МРОТ», — сказал Хамитов.

Депутат отметил, что эта сумма не сможет полностью покрыть все расходы на лечение и реабилитацию. Однако даже такие платежи заставят многих задуматься о том, что выгоднее: выплата пенсии или покупка намордника. Хамитов добавил, что, по его мнению, необходимо расширить перечень потенциально опасных пород собак. По его словам, даже если собака не относится к охотничьим или бойцовым, это еще не гарантирует ее безопасности для окружающих в определенных ситуациях.

2 апреля в Госдуму был внесен законопроект, запрещающий выгул собак потенциально опасных пород лицами младше 16 лет без сопровождения взрослых, а также гражданами в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

31 марта глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина заявила, что в России хотят расширить перечень потенциально опасных пород собак.

Ранее в России захотели сделать бесплатным проезд с животными из приютов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами