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В России захотели сделать бесплатным проезд с животными из приютов

SHOT: Минтрансу предложили сделать бесплатным проезд с животными из приютов
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Depositphotos

Бесплатный проезд с животными из приюта могут ввести на всех видах транспорта в России, чтобы мотивировать людей чаще забирать кошек и собак домой. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на источники.

«С такой инициативой к министру транспорта РФ Роману Старовойту обратились депутаты из «Новых людей» Георгий Арапов и Ярослав Самылин. Они считают, что бесплатные путешествия с животными могут мотивировать россиян чаще брать питомцев из приютов, которые сильно переполнены», — говорится в сообщении.

По данным SHOT, в настоящее время в России не хватает более 670 приютов для бездомных кошек и собак. На этом фоне в некоторых российских регионах практикуется отлов и усыпление бездомных животных. Выступившие с инициативой по бесплатному проезду депутаты выразили уверенность, что благодаря отмене дополнительных сборов за путешествие с питомцами россияне чаще будут обращаться в приюты. Например, в прошлом году бездомных кошек и собак брали в два раза чаще, чем в 2022 году.

20 марта зампред комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Владимир Кошелев выразил мнение, что если раздать российским пенсионерам бездомных животных и выплачивать на их содержание субсидии, то это решит серьезную проблему с нехваткой приютов и принесет пользу как пожилым людям, так и всему государству в целом.

Кошелев также отмечал, что содержание животного в приюте обходится различным бюджетам от 10 тысяч до 20 тысяч рублей в месяц. Такая сумма соответствует минимальному размеру пенсии. По мнению парламентария, пособие позволит содержащим домашних питомцев пенсионерам не отказывать себе в самом необходимом.

Ранее в Госдуме предложили новое правило выгула опасных пород собак.

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