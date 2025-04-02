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Пьяным и детям могут запретить выгуливать собак

В Госдуму внесен проект о запрете выгула собак опасных пород пьяными и детьми
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Depositphotos

В Госдуму внесен законопроект, запрещающий выгул собак потенциально опасных пород лицами младше 16 лет без сопровождения взрослых, а также гражданами в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Об этом сообщается на официальном сайте ГД.

Документ разработан межфракционной группой депутатов во главе с главой комитета по защите семьи Ниной Останиной и опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

Под запрет попадают более 12 пород, включая питбулей, бультерьеров и кавказских овчарок. Выгул разрешен только совершеннолетним гражданам, трезвым и способным контролировать животное. Нарушителям грозят штрафы от 3 до 5 тыс. рублей, а в случае повторных инцидентов — конфискация собаки.

25 марта депутат ГД Александр Спиридонов заявил, что список потенциально опасных пород утверждается правительством РФ и количество животных, которые там представлены, крайне ограничено.

Днем ранее рабочая группа Госдумы по совершенствованию законодательства о бездомных животных поддержала ряд поправок к законопроекту. В числе предложенных изменений — расширение оснований для усыпления бездомных животных в приютах. Если текущая редакция закона №498 разрешает эти действия лишь при непереносимых страданиях животного, то новая поправка позволяет применять эту меру к животным, причинившим вред или представляющим опасность для людей, имущества или других животных.

Ранее в Твери мужчина избил незнакомку, задавшую вопрос о породе его собаки.

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