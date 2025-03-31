В России хотят расширить список потенциально опасных пород собак

В России хотят расширить перечень потенциально опасных пород собак. Об этом сообщила глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина, передает ТАСС.

Этим вопросом занимается рабочая группа по совершенствованию законодательства, направленного на защиту граждан от нападения бездомных животных, которую возглавляет Останина.

Депутат рассказала, что в текущем перечне находятся 12 видов собак, при этом в нем отсутствуют ротвейлеры и алабаи.

Согласно действующему законодательству, опасными породами признаны акбаш, американский бандог, амбульдог, бразильский бульдог, булли кутта, бульдог алапахский чистокровный, бэндог, волко-собачьи гибриды, волкособ, гуль дог, питбульмастиф, северокавказская собака, а также возможные помеси собак этих пород.

Выгул этих собак без намордника и поводка запрещен.

28 марта председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил профильному комитету по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды рассмотреть предложения Следственного комитета по вопросу защиты граждан от нападения бездомных животных.

Ранее СК сообщил, что число нападений собак на людей в России выросло в пять раз с 2022 года.