В Мьянме произошло новое землетрясение

EMSC: землетрясение магнитудой 4,9 зафиксировали в 53 км от Мандалая в Мьянме

Землетрясение магнитудой 4,9 зафиксировали в 53 км от города Мандалай в Мьянме. Об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Подземный толчок зафиксировали в 15:25 по времени UTC (18:25 мск) в 53 км к югу от Мандалая с населением свыше 1,2 млн человек. Очаг сейсмического события находился на глубине 35 км.

Данные о разрушениях не поступали.

28 марта на территории Мьянмы произошли несколько мощных землетрясений, магнитуда которых составила 7,7. Их афтершоки ощутили жители ряда соседних государств, в том числе КНР и Таиланда.

В результате стихийного бедствия в Мьянме пострадали тысячи человек. Некоторые здания в республике получили серьезные повреждения. Более того, оказались разрушены мост через реку Иравади и исторический дворец Мандалай.

29 марта МЧС РФ направило в Мьянму группу спасателей, в которую вошли 120 человек. Впоследствии в зону стихийного бедствия прибыли еще несколько групп российских специалистов. К 3 апреля они обследовали более 77 тыс. квадратных метров территории. При этом врачи полевого мобильного госпиталя, развернутого сотрудниками МЧС РФ в Мьянме, оказали медицинскую помощь 22 пострадавшим жителям.

Ранее спасателям в Мьянме удалось вытащить из-под завалов человека спустя пять дней.