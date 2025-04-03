В Красноярске два мальчика не выжили после пожара

В Красноярске двое детей отравились угарным газом во время пожара в доме

В Красноярске двоих детей не спасли после пожара. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в доме по улице Гастелло. Во время пожара в доме два мальчика в возрасте трех лет и полутора лет отравились угарным газом. В момент происшествия в жилье они были одни.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. На данный момент сотрудники СК РФ проводят все необходимые мероприятия. Во время расследования специалисты проверят в том числе и условия, в которых жили дети.

«Расследование уголовного дела находится на контроле руководства Главного следственного управления», – сообщается в публикации.

Как сообщает Telegram-канал Kras Mash, в момент инцидента мать семьи ушла в магазин. Врачи пытались реанимировать пострадавших, но спасти их не смогли.

Предположительно, причиной пожара стала гирлянда, которая была прикреплена к потолку.

Известно, что до этого семья состояла на учете, но позже их с него сняли.

Ранее уголовное дело завели по факту возгорания на судостроительном заводе в Петрозаводске.