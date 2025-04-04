Силовики задержали собственника масложировой компании «Благо»

Следователи задержали владельца масложировой компании «Благо» Дмитрия Фосмана в рамках расследования дела о мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы Тверского суда Москвы, где было подано ходатайство об аресте.

«В суд поступило ходатайство следствия об избрании Фосману Д. В., подозреваемому по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

Подробности уголовного дела судом не раскрываются.

Группа компаний «Благо» является одним из ведущих производителей подсолнечного масла в России и управляет семью заводами по производству данной продукции.

До этого бывший руководитель департамента административной работы Минсельхоза РФ Олег Донских, обвиняемый в хищении двух миллиардов рублей, заявил через адвоката, что хочет участвовать в специальной военной операции на Украине. Экс-чиновник проходит по делу об организации хищения в 2007-2011 годах средств АО «Росагролизинг» и АО «Россельхозбанк».

Ранее Дмитрий Медведев призвал оперативно вносить поправки в УК для борьбы с мошенничеством.