Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Украинские беспилотники атаковали пожарную часть в ДНР

МЧС: ВСУ дважды атаковали дронами пожарную часть в Горловке, пострадал инспектор
close
МЧС России

Украинские беспилотники дважды атаковали пожарную часть в Горловке в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

В результате атак были «повреждены три пожарных автомобиля, а также кровля и окна депо и административного здания». Кроме того, пострадал инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы МЧС РФ. 21-летний молодой человек был доставлен в больницу. По предварительным данным, он получил акубаротравму.

Атаки были осуществлены с разницей в час, что свидетельствует о целенаправленных попытках ВСУ уничтожить пожарно-спасательные подразделения Горловки, отметили в МЧС.

1 апреля украинские войска нанесли удар по пассажирскому автобусу в центре Горловки. Изначально сообщалось о 12 пострадавших людях, но позже их число выросло до 16. Как рассказала главный врач городской больницы №2 Нелли Якуненко, состояние пятерых раненых оценивалось как тяжелое.

На фоне произошедшего Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело. В ведомстве уточнили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали транспортное средство с помощью беспилотника.

Ранее дрон ВСУ атаковал бригаду скорой медицинской помощи в ЛНР.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами