Украинские беспилотники атаковали пожарную часть в ДНР

Украинские беспилотники дважды атаковали пожарную часть в Горловке в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

В результате атак были «повреждены три пожарных автомобиля, а также кровля и окна депо и административного здания». Кроме того, пострадал инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы МЧС РФ. 21-летний молодой человек был доставлен в больницу. По предварительным данным, он получил акубаротравму.

Атаки были осуществлены с разницей в час, что свидетельствует о целенаправленных попытках ВСУ уничтожить пожарно-спасательные подразделения Горловки, отметили в МЧС.

1 апреля украинские войска нанесли удар по пассажирскому автобусу в центре Горловки. Изначально сообщалось о 12 пострадавших людях, но позже их число выросло до 16. Как рассказала главный врач городской больницы №2 Нелли Якуненко, состояние пятерых раненых оценивалось как тяжелое.

На фоне произошедшего Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело. В ведомстве уточнили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали транспортное средство с помощью беспилотника.

Ранее дрон ВСУ атаковал бригаду скорой медицинской помощи в ЛНР.