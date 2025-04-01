СК завел уголовное дело из-за обстрела ВСУ автобуса в Горловке

Следственный комитет России возбудил уголовное дело из-за обстрела автобуса в Горловке со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает Telegram-канал Информационного центра СК России.

«По данным следствия, 1 апреля 2025 года представители украинских вооруженных формирований, используя беспилотный летательный аппарат, нанесли удар по городскому автобусу вблизи остановки общественного транспорта на площади Победы в Горловке ДНР, — сообщили в Следственном комитете.

Уточняется, что в результате обстрела пассажиры автобуса получили ранения, а кроме того получило повреждение административное здание, возле которого в момент обстрела находился автобус.

Об обстреле автобуса с мирными жителями Горловки сообщил мэр города Иван Приходько.

Атака со стороны Украины произошла рано утром. В 06:00 и 06:20 бойцы ВСУ открывали огонь по населенному пункту с помощью четырех снарядов 155-миллиметрового калибра.

Ранее дрон ВСУ атаковал бригаду скорой медицинской помощи в ЛНР.