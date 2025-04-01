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Украинские военные атаковали автобус с мирными жителями в ДНР

Мэр Приходько: ВСУ атаковали автобус в ДНР, 12 человек пострадали
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Diego Herrera/Keystone Press Agency/Global Look Press

В результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Горловке пострадали 12 человек. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале.

«По уточненной информации, количество раненых жителей Горловки ... увеличилось до двенадцати», — говорится в сообщении.

Атака со стороны Украины произошла рано утром. В 06:00 и 06:20 бойцы ВСУ открывали огонь по населенному пункту с помощью четырех снарядов 155- миллиметрового калибра.

До этого председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержки ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов сообщил, что российские военные подняли триколор в поселке Разлив, который находится у административной границы Донецкой народной республики (ДНР) и Днепропетровской области Украины.

30 марта два мирных жителя Горловки пострадали при обстреле ВСУ. Другие подробности инцидента неизвестны.

Ранее дрон ВСУ атаковал бригаду скорой медицинской помощи в ЛНР.

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