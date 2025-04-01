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Количество раненных при атаке БПЛА в Горловке увеличилось до 16 человек

Число раненных при ударе БПЛА ВСУ по Горловке увеличилось до 16
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Telegram-канал «Приходько РИК»

16 мирных жителей Горловки в ДНР получили ранения при ударе по центру города утром. Об этом сообщил глава округа Иван Приходько в своем Telegram-канале.

Под удар со стороны Украины попал пассажирский автобус. Изначально было известно о 12 пострадавших, позже мэр Горловки написал еще о четырех раненых.

«Количество раненых мирных жителей Горловки возросло до 16», — написал Приходько.

По словам главного врача городской больницы №2 Нелли Якуненко, пятеро из госпитализированных пострадавших в данный момент находятся в тяжелом состоянии.

Управление главы и правительства Донецкой народной республики по документированию военных преступлений Украины зафиксировало с начала суток четыре обстрела Горловки. Противник применил беспилотные летательные аппараты и 155-мм артиллерию.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело из-за обстрела автобуса в Горловке со стороны ВСУ. Атака со стороны Украины произошла рано утром. В 6:00 и 6:20 бойцы ВСУ открывали огонь по населенному пункту с помощью четырех снарядов 155-мм калибра.

Ранее дрон ВСУ атаковал бригаду скорой медицинской помощи в ЛНР.

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