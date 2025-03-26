Украинский беспилотник атаковал бригаду скорой помощи в ЛНР

Беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины атаковал бригаду скорой помощи в городе Сватово Луганской народной республики. Об этом заявила министр здравоохранения региона Наталия Пащенко в своем Telegram-канале.

«Бригада ЛРЦЭМП и МК [Луганского республиканского центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф], следовавшая на разминирование в поселок Мостки, попала под обстрел БПЛА прямо на трассе», — говорится в сообщении, опубликованном в 17:29 по московскому времени.

Фельдшера и водителя доставили в Центральную районную больницу Сватово, их жизни ничто не угрожает, отметила Пащенко. Автомобиль получил серьезные повреждения, добавила она.

17 марта военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что в Сватово в результате атаки беспилотника ВСУ несколько человек получили ранения. По его данным, в ходе сбросов с БПЛА ранения различной степени тяжести получили трое мирных граждан. Их также доставили в медицинское учреждение.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

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