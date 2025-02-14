Режим ЧС ввели в поселке в Хабаровском крае из-за нарушения теплоснабжения

В Высокогорном в Хабаровском крае ввели режим ЧС после пожара на котельной

Режим ЧС ввели в поселке Высокогорный в Хабаровском крае из-за нарушения теплоснабжения после пожара на котельной. Об этом сообщило МЧС по региону в Telegram-канале.

В населенный пункт вылетел вертолет Ми-8 с оперативной группой регионального управления МЧС и спасателями. Они уточнят обстановку и окажут содействие местным властям в ликвидации последствий нарушений теплоснабжения.

В МЧС отметили, что в данный момент в котельной запущены два из шести котлов, обеспечена циркуляция воды в системе теплоснабжения. Ремонтные бригады продолжают работу по восстановлению функционирования котельной в полном объеме, также организован подомовой обход.

Из резерва правительства края в Высокогорный направили более 200 тепловых пушек.

В министерстве добавили, что органы дознания МЧС ведут работу по установлению причин возгорания, в результате которого пострадала кровля котельной, транспортерная лента и частично электропроводка.

11 февраля сообщалось, что в Ростове-на-Дону около 80 домов остались без тепла из-за аварии.

Ранее на Камчатке из-за холодов ввели режим повышенной готовности.