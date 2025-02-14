Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Режим ЧС ввели в поселке в Хабаровском крае из-за нарушения теплоснабжения

В Высокогорном в Хабаровском крае ввели режим ЧС после пожара на котельной
close
МЧС Хабаровского края

Режим ЧС ввели в поселке Высокогорный в Хабаровском крае из-за нарушения теплоснабжения после пожара на котельной. Об этом сообщило МЧС по региону в Telegram-канале.

В населенный пункт вылетел вертолет Ми-8 с оперативной группой регионального управления МЧС и спасателями. Они уточнят обстановку и окажут содействие местным властям в ликвидации последствий нарушений теплоснабжения.

В МЧС отметили, что в данный момент в котельной запущены два из шести котлов, обеспечена циркуляция воды в системе теплоснабжения. Ремонтные бригады продолжают работу по восстановлению функционирования котельной в полном объеме, также организован подомовой обход.

Из резерва правительства края в Высокогорный направили более 200 тепловых пушек.

В министерстве добавили, что органы дознания МЧС ведут работу по установлению причин возгорания, в результате которого пострадала кровля котельной, транспортерная лента и частично электропроводка.

11 февраля сообщалось, что в Ростове-на-Дону около 80 домов остались без тепла из-за аварии.

Ранее на Камчатке из-за холодов ввели режим повышенной готовности.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами