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В Красноярском крае произошел пожар в храме

МЧС: в Красноярском крае локализовали пожар в храме

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Dizzy_Studio/Shutterstock

В поселке Кедровый в Красноярском крае произошло возгорание в храме на площади 100 квадратных метров. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.

Отмечается, что пожар был локализован.

На месте работают 10 специалистов и 3 единицы техники спасателей.

Поселок Кедровый расположен в 50 км от Красноярска, создавался как военный городок, до 2007 года имел статус ЗАТО (Закрытое административно-территориальное образование).

В сентябре в Русской православной церкви (РПЦ) сообщили, что в результате атаки украинских беспилотников на город Торопец в Тверской области и последовавшей за этим серии взрывов 13 храмов получили повреждения. Рапорт был направлен патриарху Московскому и всея Руси Кириллу. В ночь на 18 сентября ВСУ атаковали Торопец при помощи беспилотников. Жители насчитали не меньше 15 БПЛА. После удара начался сильнейший пожар и непрекращающаяся серия взрывов, жителей эвакуировали. Последствия оказались такими серьезными, что в этом районе зафиксировали землетрясение.

Ранее в Житомирской области сгорел храм Украинской православной церкви.

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