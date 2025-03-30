В поселке Кедровый второй раз за пять месяцев произошел пожар в храме

МЧС РФ: пожар площадью 400 «квадратов» произошел в храме в поселке Кедровый

Православный храм загорелся в поселке Кедровый, расположенном в Емельяновском районе Красноярского края. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС РФ в официальном Telegram-канале.

Из заявления следует, что площадь пожара составила 400 квадратных метров. На место происшествия выезжали 14 сотрудников экстренных служб и пять единиц техники.

«Пожар ликвидирован в 13:26 (9:26 мск — «Газета.Ru»)», — рассказали в ведомстве.

Там уточнили, что никакой информации о пострадавших не поступало.

В свою очередь, пресс-служба КГКУ «Противопожарная охрана Красноярского края» в Telegram-канале написала, что огонь охватил Храм благоверных князя Петра и княгини Февронии. По данным учреждения, предварительной причиной возгорания стало короткое замыкание электронагревательного прибора. Устройство находилось в подвале здания.

3 ноября 2024 года в Храме благоверных князя Петра и княгини Февронии в поселке Кедровый также произошел пожар. Тогда пламя распространилось на площади 100 квадратных метров, в его ликвидации принимали участие 10 специалистов и три единицы техники.

Ранее жителей РФ предупредили об ужесточении противопожарных правил.