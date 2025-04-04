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В госдепе США высказались об уступках ради урегулирования на Украине

Рубио: США не будут заранее судить об уступках для урегулирования на Украине
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Anna Rose Layden/Pool Photo via AP

Вашингтон не готов заранее судить о возможных уступках со стороны Киева и Москвы, которые потребуются для урегулирования конфликта между ними, заявил на пресс-конференции глава госдепа США Марко Рубио. Его цитирует ТАСС.

«Единственный способ окончания войн — за столом переговоров, если это не безоговорочная капитуляция, то это двусторонние уступки. Но мы не собираемся заранее судить о том, какие это будут уступки», — сказал госсекретарь.

Он объяснил, что решение этого вопроса будет зависеть от позиций России и Украины.

До этого Рубио сообщил, что у США по-прежнему есть оптимизм по поводу урегулирования на Украине.

4 апреля глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что Рубио исключил уступки России, которые противоречат красным линиям Евросоюза и Украины. Она также отметила важность вклада Соединенных Штатов в НАТО и призвала европейские страны укрепить свою мощь.

Ранее Рубио предрек давление конгресса на администрацию Трампа из-за России.

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