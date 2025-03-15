Госсекретарь США ответил на вопрос о доверии Путину

Госсекретарь США Марко Рубио отверг уместность вопроса о доверии президенту России Владимиру Путину. Трансляция его выступления на пресс-конференции велась на сайте Госдепа.

«Считаю такой вопрос неуместным. Во внешней политике ключевую роль играют не абстрактное доверие, а конкретные шаги. Значение имеют только действия», — заявил Рубио.

Он также подчеркнул, что в условиях украинского конфликта недостаточно декларировать стремление к миру — необходимы реальные усилия по прекращению боевых действий.

«Это касается всех сторон, вовлеченных в противостояние», — добавил госсекретарь.

10 марта президент США Дональд Трамп не согласился со словами журналиста газеты The Washington Post, который заявил, что удары Вооруженных сил РФ по Украине демонстрируют неуважение российского лидера Владимира Путина по отношению к главе Белого дома.

Ранее Меркель заявила, что Трамп восхищается Россией.