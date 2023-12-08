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Стала известна причина пожара в Санкт-Петербургской консерватории

В Петербурге назвали причину пожара в консерватории имени Римского-Корсакова

В Санкт-Петербурге определились с основной версией возникновения пожара в консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова, сообщает «Фонтанка».

Специалисты считают, что к возгоранию привела неисправность электроприбора. Таким образом, причиной пожара мог стать тепловентилятор, который, по предварительным данным, работал в аварийном режиме. До этого среди версий назывались возгорание тепловой пушки и короткое замыкание.

Возгорание на первом этаже здания на Театральной площади, которое сейчас находится на реконструкции, произошло 6 декабря. Известно, что в момент пожара в консерватории проводились работы по реставрации. Спасатели организовали эвакуацию людей. Пожар тушили 36 специалистов МЧС при поддержке девяти единиц техники. Огонь распространился по территории площадью 100 квадратных метров, прежде чем его локализовали.

Ранее выставку найденных после пожара в усадьбе Римского-Корсакова вещей открыли в Пскове.

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