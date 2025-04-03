Стали известны подробности о состоянии мужчины, на которого в Подмосковье напал медведь

Мужчину, который пережил нападение медведя в Подмосковье, готовят к операции

Мужчину, который получил травмы после нападения медведя в Подмосковье, доставили в Красногорскую больницу. Об этом сообщает заместитель председателя правительства Московской области Максим Забелин.

После того, как борт санавиации доставил пострадавшего, его осмотрели врачи разных специальностей. Вскоре ему предстоит хирургическое вмешательство.

«Проводятся необходимые обследования. Врачи готовят пациента к операции», – поделился Забелин.

Мужчина все еще находится в тяжелом состоянии, его поместили в реанимацию.

Инцидент произошел недалеко от деревни Соколово. По данным СМИ, 29-летний житель соседнего региона пришел в лес, чтобы искать сброшенные рога лосей и оленей.

По неизвестной причине в лесу на него напал медведь, изувечил лицо и сломал кости, после чего скрылся. Сам мужчина успел позвонить родственникам и рассказать о ситуации.

Ранее в Амурской области на видео попало, как уставший медведь убегал от авто.