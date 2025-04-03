Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стали известны подробности о состоянии мужчины, на которого в Подмосковье напал медведь

Мужчину, который пережил нападение медведя в Подмосковье, готовят к операции
close
Telegram-канал Разборчивым почерком

Мужчину, который получил травмы после нападения медведя в Подмосковье, доставили в Красногорскую больницу. Об этом сообщает заместитель председателя правительства Московской области Максим Забелин.

После того, как борт санавиации доставил пострадавшего, его осмотрели врачи разных специальностей. Вскоре ему предстоит хирургическое вмешательство.

«Проводятся необходимые обследования. Врачи готовят пациента к операции», – поделился Забелин.

Мужчина все еще находится в тяжелом состоянии, его поместили в реанимацию.

Инцидент произошел недалеко от деревни Соколово. По данным СМИ, 29-летний житель соседнего региона пришел в лес, чтобы искать сброшенные рога лосей и оленей.

По неизвестной причине в лесу на него напал медведь, изувечил лицо и сломал кости, после чего скрылся. Сам мужчина успел позвонить родственникам и рассказать о ситуации.

Ранее в Амурской области на видео попало, как уставший медведь убегал от авто.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами