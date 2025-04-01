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В Кемеровской области вагоны сошли с рельс после столкновения с рогатым скотом

В Кемеровской области порожние вагоны сошли с рельс из-за скота
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Depositphotos

В Кемеровской области следователи выясняют обстоятельства схода вагонов в Новокузнецком муниципальном округе. Об этом сообщает восточное межрегиональное СУТ СК России.

Инцидент произошел на станции Осинки – разъезд 396 км. По данным ведомства, с рельсов сошли два порожних вагона, то есть вагона, которые ранее уже разгрузили. Причиной произошедшего стало столкновение с крупным рогатым скотом.

После аварии состав не опрокинулся. На данный момент специалисты проводят восстановительные работы на месте.

Ситуация повлияла на график движения поездов. От графика отклонились два состава.

«Пассажиры задержанных поездов будут доставлены перевозчиком в пункты назначения иным видом транспорта», – сообщается в публикации.

Сейчас проводится проверка по статье о нарушении правил безопасности движения, которая поможет выяснить все обстоятельства инцидента.

Ранее в Краснодарском крае двух зацеперов ударило током на крыше поезда.

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