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После столкновения поездов в Приамурье начали прокурорскую проверку

Прокуратура начала проверку после схода вагонов грузового поезда в Приамурье
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soi7studio/Shutterstock/FOTODOM

Транспортная прокуратура начала проверку по факту схода вагонов грузового поезда, а также столкновения с другим составом. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

Количество вагонов и размер ущерба устанавливаются. Движение по ж/д путям перекрыто. По данному факту началась доследственная проверка по признакам преступления по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта».

Инцидент произошел утром 15 марта на перегоне Чалганы — Ушумун Забайкальской железной дороги. Грузовой поезд сошел с рельсов и столкнулся с другим грузовым составом, который следовал по соседнему пути.

По данным РЖД, за пределами рельсовой полосы оказались 28 вагонов и два локомотива. В результате аварии была повреждена железнодорожная инфраструктура, однако специалисты исключили угрозу экологии.

В компании добавили, что для перевозки пассажиров по маршруту №9 от станции Сковородино будет отправлен подменный состав. В компании отметили, что сотрудники поездных бригад оказывают всестороннюю помощь и содействие пассажирам. Отмечается, что пассажиров, чья задержка поездки будет превышать четыре часа, обеспечат питанием.

Ранее на Урале железнодорожник пытался пролезть под вагонами и попал под поезд.

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