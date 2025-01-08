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На Урале железнодорожник пытался пролезть под вагонами и попал под поезд

В Екатеринбурге работник железной дороги попал под поезд
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Depositphotos

В Свердловской области сотрудник железной дороги попал под колеса грузового поезда, когда пытался пролезть под вагонами, чтобы сократить путь. Об этом в Telegram-канале сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Инцидент произошел 7 января вблизи станции Екатеринбург-Сортировочный. Железнодорожник решил сократить путь и пролезть под вагонами стоявшего поезда. В какой-то момент состав тронулся, мужчина оказался под колесами грузового поезда.

Спасти пострадавшего не удалось. По факту произошедшего проводится проверка.

До этого сообщалось, что в Калининградской области под поезд попала 23-летняя девушка. Девушка в натянутом капюшоне и наушниках вышла на железную дорогу перед поездом и не реагировала на сигналы, которые подавал машинист. Ему не удалось избежать столкновения, и пострадавшая получила несовместимые с жизнью травмы.

Ранее в Ярославской области женщину потоком воздуха затянуло под поезд.

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