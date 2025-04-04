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ВСУ подорвали гражданский автомобиль в Брянской области

Губернатор Богомаз: ВСУ устроили взрыв недалеко от Чуровичей, есть пострадавший
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New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Украинские войска подорвали машину между селами Хоромное и Чуровичи в Климовском районе Брянской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«Сегодня в Климовском районе между селами Чуровичи и Хоромное рядом с движущимся гражданским автомобилем сработало дистанционное взрывное устройство. <...> Водитель автомобиля получил легкие ранения», — рассказал глава области.

Он отметил, что пострадавшему уже оказали помощь врачи.

В ночь на 4 апреля ВСУ атаковали поселок Белая Березка Трубчевского района Брянской области при помощи беспилотников. Дроны сбросили взрывные устройства, что привело к повреждению окон и балкона многоквартирного дома, а также нескольких автомобилей.

Пострадали два человека, одного спасти не удалось.

Всего за минувшую ночь над Россией сбили 107 беспилотников.

Ранее губернатор Тамбовской области сообщил о повреждениях в результате атаки беспилотников.

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