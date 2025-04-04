В Кремле оценили закон о статусе ветерана боевых действий

Российские военные героически несут службу в Курской области, закон о статусе ветерана боевых действий является чрезвычайно важным. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга.

«Речь идет о выполнении поручения президента. Это именно то, о чем говорил глава государства, и, конечно, там учтены все нюансы, связанные с ситуацией вокруг Курской области», — сказал представитель Кремля.

Песков добавил, что новый документ касается многих людей, которые героически борются там за освобождение российских территорий, поэтому это чрезвычайно важный закон.

Накануне Госдума в ходе пленарного заседания в третьем чтении приняла поправку о статусе ветерана боевых действий для добровольцев в Курской области. Теперь статусом ветерана наделены все бойцы, отражавшие вторжение на территорию РФ, в том числе участники добровольческих формирований, а также уволенные в запас военнослужащие, сотрудники МВД, Росгвардии, государственной противопожарной службы, органов принудительного исполнения, прокуратуры и Следственного комитета РФ.

В свою очередь заместитель министра обороны РФ Виктор Горемыкин на пленарном заседании в Госдуме сообщил, что Минобороны РФ поддержит идею о присвоении статуса ветерана боевых действий военным корреспондентам, но в рамках отдельного законопроекта.

Ранее идею приравнять жителей Суджи к ветеранам оставили решать им самим.